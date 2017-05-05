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Москва Снос московских пятиэтажек

Реновация не коснется сорока рабочих поселков Москвы 20-30-х годов прошлого века

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Все крупные архитектурные комплексы эпохи конструктивизма не войдут в столичную программу реновации. Об этом сообщает официальный портал московской мэрии со ссылкой на главу департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

"Безусловно, в Москве есть жилые дома, которые представляют историко-культурную ценность. Это здания, построенные в стиле конструктивизма, в частности, дома рабочих поселков 20-30-х годов прошлого века", - сказал Емельянов.

Он уточнил, что речь идет о домах в 40 довоенных рабочих поселках, а также домах, которые возвели в первые годы после войны.

"Мы дополнительно их посмотрели совместно с экспертами - представителями нашего научного совета, который работает при департаменте культурного наследия. Также для экспертной оценки мы пригласили Константина Михайлова - члена Совета при президенте РФ по культуре и искусству и одного из основателей общественного движения "Архнадзор", - сообщил глава департамента.

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По его словам, такие здания не являются выявленными объектами или объектами культурного наследия, что могло бы защитить их от расселения и сноса. Кроме того, по формальным признакам, среди которых высотность в четыре или пять этажей, ветхость и изношенность коммуникаций, они могли бы попасть в программу реновации.

Однако экспертная оценка независимых специалистов в области архитектуры и столичного департамента культурного наследия подтвердила историко-культурную ценность этих домов, их значимость для сохранения истории градостроительства столицы, заявил Емельянов.

"Это почти 300 уникальных жилых домов", - подчеркнул он.

По его информации, реновация не затронет Дангауэрскую слободу - жилой массив в Лефортово, построенный 1928-1932 годах, поселки Буденовский и Усачевский в центре Москвы, Хавско-Шаболовский поселок на юге Москвы и дома СДС на Саратовской улице в Юго-восточном округе.

Глава Мосгорнаследия отметил, что не все жильцы домов конструктивизма были довольны решениями экспертов. По его словам, некоторые выражали возмущение по поводу того, что теперь не смогут переехать в новостройки.

Он напомнил, что в программу реновации не включаются объекты культурного наследия и здания, имеющие историко-культурную ценность.

Теги: Москва
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