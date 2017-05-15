В мэрии Москвы объяснили отсутствие листьев на высаженных в центре деревьях

В департаменте капремонта столицы заявили, что деревья просыпаются позже тех, что растут уже давно, а погибшие заменят по гарантии

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Более трех тысяч лип, рябин, кленов, вязов, дубов и сосен было высажено осенью 2016 года на улицах и площадях Москвы в рамках программы благоустройства "Моя улица", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента капитального ремонта столицы в понедельник.

"По мнению экспертов, деревья, которые были высажены в ноябре-начале декабря прошлого года, хорошо пережили зиму, но "просыпаются" позже тех, которые растут в городе давно и сейчас уже зазеленели", - сказал собеседник агентства.

Он заявил, что любые растения в первый год после пересадки распускаются и зацветают позже других.

"Обычно это "отставание" составляет около месяца. На магистральных городских направлениях, где много тени и ветра, оно еще больше - до полутора месяцев", - уточнили в пресс-службе.

Там отметили, что пробуждение высаженных осенью крупномеров высотой 7-10 метров замедляется еще и из-за холодной погоды с ночными заморозками в апреле и мае.

"На солнечных тихих участках липы и другие деревья, высаженные прошлой осенью, уже выпустили первые листья. Те деревья, которые растут на продуваемых участках и в тени, распустятся позже", - заявили в департаменте.

Собеседник "Интерфакса" сказал, что технология высадки - полная замена грунта в посадочной яме, дренаж и специальные, выведенные на поверхность трубки для аэрации корней - обеспечивает хорошую приживаемость деревьев.

В марте была проведена обрезка деревьев - санитарная и формирующая. Когда стаял снег, щепа была убрана, а в приствольные круги был добавлен дополнительный слой плодородного грунта.

После установления стабильных положительных температур проводятся стимулирующие проливы и мероприятия по защите от болезней и вредителей. Летом такие деревья поливают чаще других - до трех раз в неделю.

"Уход за деревьями - забота подрядной организации, которая их высаживала. В случае гибели дерева оно будет заменено подрядчиком в рамках гарантийных обязательств", - добавили в пресс-службе.