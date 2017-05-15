Суд в Москве не стал арестовывать водителя BMW после инцидента на переходе

После того, как женщина хлопнула рукой по его машине, водитель догнал ее и ударил

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Хамовнический суд отказался отправлять под арест водителя BMW Руслана Вьюнова, обвиняемого в избиении женщины после конфликта на пешеходном переходе в Москве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

"Суд отказался удовлетворить ходатайство следствия об избрании в отношении Вьюнова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

Вьюнову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 116 Уголовного кодекса РФ (побои).

Как сообщалось, водителя задержали 11 мая. По версии следствия, 5 мая в районе дома 42 на улице Плющиха он не пропустил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми, которая, испугавшись, хлопнула рукой по машине. После этого мужчина догнал ее и ударил.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс в социальных сетях.