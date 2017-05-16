Сын вице-президента "ЛУКОЙЛа" опроверг причастность к новому ролику о нарушениях

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Фигурант громкого дела о гонках на "Гелендвагене", сын вице-президента "ЛУКОЙЛа" Руслан Шамсуаров опроверг свою причастность к размещенному в инстаграме видеоролику, на котором якобы его автомобиль выезжает на разделительную полосу, и пригрозил судебными исками к распространителям ложных сведений.

"Почти год я не имею никакого отношения к аккаунту в инстаграм с именем "borzrus", который ранее принадлежал мне. В июне прошлого года я удалил этот аккаунт и с тех пор им не пользуюсь. У меня нет ни желания, ни технической возможности как-либо влиять на содержание этого аккаунта", - говорится в заявлении Шамсуарова, копия которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

Он считает, что "тиражирование подобных фальшивок направлено на формирование заведомо негативного отношения" к нему и его близким.

Шамсуаров подчеркнул также, что с мая прошлого года ни разу не садился за руль, и не имеет доступа к внедорожнику "Гелендваген", поскольку около года назад он был изъят и конфискован в доход государства.

"В случае игнорирования моего заявления, и продолжения распространения недостоверных сведений оставляю за собой право на обращение в судебные органы с целью привлечения авторов и распространителей заведомо лживых заказных публикаций к предусмотренной законом ответственности", - говорится в документе.

Накануне пресс-служба столичной Госавтоинспекции сообщила журналистам о проверке в связи с выложенным видеороликом.