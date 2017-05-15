Приставы начали готовить конфискацию "Гелендвагена" сына топ-менеджера "ЛУКОЙЛа"

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Московские приставы намерены добиваться конфискации внедорожника "Мерседес Гелендваген" у сына вице-президента "ЛУКОЙЛа" Руслана Шамсуарова, осужденного за гонки по Москве, сообщил представитель столичного управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) Тимур Коробицын.

"В Зюзинском отделе судебных приставов УФССП по Москве возбуждено исполнительное производство в отношении должника Руслана Шамсуарова о конфискации автомобиля "Гелендваген", - сказал Коробицын в понедельник "Интерфаксу".

Кроме того, в отношении Шамсуарова ведется исполнительное производство о взыскании административного штрафа в 2500 рублей, взыскателем по которому является Администрация московского парковочного пространства.

17 октября 2016 года Гагаринский суд Москвы приговорил Шамсуарова к 300 часам обязательных работ. Его приятель Виктор Усков также был приговорен к обязательным работам на 300 часов и штрафу в 20 тыс. рублей. Третий фигурант - водитель Абдувахоб Маджидов, которому ранее мировой судья назначил 200 часов обязательных работ и лишил его прав на четыре месяца - был оправдан. Суд постановил обратить автомобиль "Мерседес AMG" в доход государству.

По версии следствия, 22 мая прошлого года Шамсуаров, Усков и Маджидов на автомобиле Mercedes-Benz ("Гелендваген") грубо нарушали правила дорожного движения на Ленинском проспекте в Москве, а также игнорировали требования сотрудников ДПС об остановке. При этом обвиняемые вели видеозапись происходящего и, придав максимальную публичность своим действиям, транслировали ее в интернете, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями в адрес сотрудников полиции.