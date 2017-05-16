Росприроднадзор проверит Московский НПЗ после сообщений о выбросах сероводорода

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Управление Росприроднадзора по Центральному федеральному округу проводит внеплановую проверку Московского НПЗ после получения жалоб граждан на запах сероводорода на прошедших выходных, сообщил "Интерфаксу" источник в ведомстве.

"Поскольку проверка внеплановая, по обращению граждан, она будет проходить в течение 20 дней", - сказал он.

Ранее Мосэкомониторинг зафиксировал на выходных превышение в 17 раз нормы концентрации сероводорода на юге Москвы. Загрязнение атмосферы в вечерние и ночные часы фиксировалось и на других территориях столицы. Так, в районе Выхино-Жулебино уровень сероводорода превысил допустимый в три раза, в районе Косино-Ухтомский - в 2,85 раза, в районе Царицыно - в 1,1 раза.

В понедельник стало известно, что Московский НПЗ "Газпром нефти" , расположенный на юге Москвы, остановил установку серы для проведения пуско-наладочных работ. По данным компании, выбросов в атмосферу сероводорода не было.