Московский НПЗ подтвердил данные Росприроднадзора о выбросах диоксида серы

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Московский нефтеперерабатывающий завод подтвердил данные Росприроднадзора о факте выбросов в атмосферу с превышением ПДК диоксида серы - вещества, входящего в пищевую добавку E 220.

"Выявленные превышения нормативов по выбросам диоксида серы зафиксированы только на источниках выброса завода. За пределами предприятия в период с 14 по 17 мая отсутствовали превышения предельно допустимых концентраций по этому веществу, о чем свидетельствуют данные автоматического мониторинга ГПБУ "Мосэкомониторинг", - говорится в сообщении Московского НПЗ.

Диоксид серы используется в качестве консерванта в вине, соках, при хранении овощей и фруктов. Газ SO2 токсичен, при отравлении вызывает насморк, кашель, охриплость, сильное першение в горле и своеобразный привкус. В атмосферном воздухе максимально-разовая предельно-допустимая концентрация - 0,5 мг/кубометр, среднесуточная - 0,05 мг/кубометр.

Замечания Росприроднадзора по сверхнормативным выбросам диоксида серы на объектах Московского НПЗ будут устранены, обещает завод.

Мосэкомониторинг с 14 мая несколько раз регистрировал превышение норм выбросов сероводорода в районе Капотня на юго-востоке Москвы, где, в частности, располагается Московский НПЗ.