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Москва

В Москве суд решил выдворить из страны еще одного раввина

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы принял решение о выдворении из РФ раввина Марьинорощинской еврейской общины в Москве Йосефа Йцхака Херсонски за незаконную работу в России, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

В РоссииСуд выдворил из России раввина Сочинской городской еврейской общиныСуд выдворил из России раввина Сочинской городской еврейской общиныЧитать подробнее

"Судом Херсонски Йосефу Йцхаку было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей с административным выдворением из Российской Федерации в виде принудительного выдворения из РФ в форме контролируемого самостоятельного выезда", - сказала Мышелова.

По ее словам, раввин был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.18.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях (осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ без разрешения на работу, совершенное в городе федерального значения Москве).

В судебном заседании мужчина свою вину не признал, добавила Мышелова.

"Херсонски на заседании пояснил, что с 5 февраля 2009 года работает в качестве консультанта в "Религиозной организации ортодоксального иудаизма - московской Марьинорощинской еврейской общины". В его обязанности входит консультирование по вопросам религии", - рассказала пресс-секретарь.

Также он зарегистрирован руководителем ликвидационной комиссии образовательного центра "Среди своих", который с момента регистрации по настоящее время не действовал.

В конце марта гражданин США, раввин Сочинской городской еврейской общины Арье Эделькопф не смог обжаловать решение МВД, которое аннулировало его разрешение на временное проживание в России. Апелляционная коллегия Краснодарского краевого суда поддержала решение Центрального районного суда Сочи, отказавшему Эделькопфу в иске к управлению по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Согласно материалам дела, ГУ МВД РФ по краю в декабре 2016 года аннулировало разрешение на проживание в России Эделькопфу, который "своими действиями создает угрозу безопасности РФ". Основанием стал ответ ФСБ России на запрос из полиции после того, как раввин обратился за оформлением гражданства России.

Теги: Москва
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