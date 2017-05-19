Температура в Москве в ночь на понедельник вновь опустится до нуля

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Очередное похолодание ждет жителей Москвы и Московской области, заявил "Интерфаксу" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Конечно, сейчас погода очень теплая: сегодня днем - до 22 градусов, завтра в Москве - 21-23, а по области - до 25, без осадков. Но 21 мая начинается изменение погоды. В воскресенье в связи с перемещением холодного фронта днем - 14-16 градусов", - сказал Вильфанд агентству в пятницу. По его словам, будет дуть северный ветер, в связи с чем температура, по сравнению с субботой, понизится на восемь-девять градусов, при этом вероятны осадки.

Похолодание продолжится в ночь на понедельник: в Москве в темное время суток - от нуля до плюс пяти, а в некоторых районах Подмосковья возможны заморозки до минус трех градусов. Однако днем в понедельник воздух прогреется до 13-15 градусов, осадков не ожидается. Вильфанд посоветовал утром в понедельник одеваться потеплее, с учетом холодов.

Он добавил, что похолодание длинным не будет - уже во вторник, 23 мая, воздух днем прогреется до 15-20 градусов, а в среду - до 24-25 градусов. Метеоролог констатировал, что нынешний май оказался одним из самых холодных за всю историю метеонаблюдений.

"Таких длительных холодов, вообще говоря, не было, как и перепадов - по крайней мере, в текущем тысячелетии. Такие холодные месяцы отмечались ранее в 1880 и 1999 годах", - сказал директор Гидрометцентра. "Тут ничего не сделаешь, но для нас, метеорологов, главное, чтобы прогнозы были точные", - добавил собеседник агентства.