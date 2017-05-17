Прокуратура Москвы нашла ошибки в столичном законопроекте о сносе пятиэтажек

В законопроекте есть неоднозначные формулировки и не оговариваются правовые последствия голосования за исключение из программы реновации

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы нашла ошибки в тексте законопроекта "о дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав" при проведении реновации в Москве, пишет газета "Коммерсантъ". В прокуратуре считают, что законопроект необходимо дорабатывать..

Законопроект был внесен в Мосгордуму мэром Сергеем Собяниным в субботу, 13 мая, рассмотрение законопроекта назначено на 17 мая. Московский законопроект по объему меньше федерального и призван дополнить его. Государственно-правовое управление аппарата МГД и комиссия МГД по городскому хозяйству и жилищной политике его уже поддержали.

Прокуратура Москвы в своем отзыве указывает, что федеральный закон, устанавливающий основы реновации, еще не принят. В прокуратуре отмечают, что после его прохождения через Госдуму еще "может потребоваться значительная корректировка" уже принятого закона города Москвы.

Имеются замечания и по тексту. Прокуратура указывает, что часть 2 статьи 3 проекта закона позволяет на любой стадии программы реновации провести общее собрание собственников многоквартирного дома, чтобы принять "решение об исключении такого дома из программы реновации". "Однако правовые последствия принятия такого решения проектом закона не урегулированы",— пишет в заключении старший помощник прокурора по взаимодействию с представительными и исполнительными органами власти Ирина Залужная.

Кроме этого, прокурор указывает на неоднозначность формулировок. Это касается как понятий из ЖК (в законе упоминается как "общее собрание собственников", так и некое "общее собрание"), так и обещаний мэрии. В частности, "использованы термины: "улучшенная отделка", "эстетическая функция", "современные панельные конструкции", "высокая энергоэффективность", "современные стандарты приспособления", "вариативность планировки", "минимизированный перепад" и другие",— указывают в надзорном ведомстве.

Лидер фракции КПРФ Андрей Клычков заявил о том, что законопроект был внесен в МГД с нарушением процедурных норм.

Он направил письмо на имя спикера МГД, указав, что внесенный в выходной день 13 мая законопроект был принят к рассмотрению оперативно. Депутат напоминает, что, перед тем как комиссия по организации работы Думы принимает законопроект к рассмотрению, "необходимо заключение государственно-правового управления". В то же время, пишет депутат, согласно положению "О служебном распорядке аппарата МГД", суббота и воскресенье являются выходными днями для служащих парламента. "Возникает вопрос, каким образом в течение выходного дня в Мосгордуму мог поступить и быть зарегистрированным проект закона, подготовлено заключение государственно-правового управления?" — пишет в письме депутат.

Пресс-секретарь спикера МГД Алексея Шапошникова Полина Орехова заявила, что законопроект был принят, поскольку в майские праздники дежурили сотрудники аппарата.