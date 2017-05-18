Жителям сносимых домов в Москве разрешат заранее посмотреть на проекты новых

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Жители сносимых пятиэтажек смогут заранее ознакомиться с проектами новых домов и "высказать свои замечания" по ним, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Разумеется, где строить новые дома и куда переезжать, правительство Москвы будет решать вместе с жителями пятиэтажек. Проекты реновации конкретных кварталов будут опубликованы", - сказала Княжевская.

Она заверила, что каждый заинтересованный житель сможет увидеть адреса и макеты новых домов и высказать по ним свои замечания и предложения в рамках публичных слушаний. "И только потом - с учетом мнения людей - проекты реновации кварталов будут утверждены, и начнется реальная стройка. Проходящее сейчас голосование - не конец, а начало длинного пути из ветхой пятиэтажки к современному комфортному жилью", - подчеркнула Княжевская.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Марат Хуснуллин сообщил, что для контроля за качеством строительства жилья для переселенцев по программе реновации будет закуплено некое дополнительное оборудование.

"В структуре Мосгосстройнадзора будет создано специальное подразделение, которое будет заниматься контролем строительства жилья. Также появятся и новые лаборатории для обследований зданий, будет закуплено оборудование", - сказал Хуснуллин. "Если возникнут какие-то нарушения или недоработки, будем наказывать и заставлять все исправлять подрядчиков", - добавил он.

По словам главы стройкомплекса, в основном для переселенцев будут строить монолитные дома. "Конечно, будут и панельные многоэтажки, но только модернизированные. Каждый проект практически индивидуальный", - добавил Хуснуллин.