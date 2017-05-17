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Москва

Выброс сероводорода в Капотне в ночь на среду превысил норму в 51 раз

В других районах ЮВАО превышения загрязняющих веществ не зафиксировано

Выброс сероводорода в Капотне в ночь на среду превысил норму в 51 раз
Фото: ТАСС, Григорий Сысоев

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Автоматическая станция в столичном районе Капотня зафиксировала в ночь на среду резкий рост содержания сероводорода в атмосфере, сообщает "Мосэкомониторинг".

По данным наблюдений, в 1:00 предельно допустимая концентрация минимальная разовая (ПДК м.р.) сероводорода в Капотне была превышена в 51,4 раза, в 2:00 - в 38,93 раза.

К 6:00 среды уровень сероводорода опустился до 2,9 ПДК м.р. Превышений уровня загрязняющих веществ в других районах Юго-Восточного административного округа "Мосэкомониторинг" в ночные часы не фиксировал.

По данным на 8:00 среды, ПДК м.р. сероводорода превышена в 5,21 раза. В 7:00 станция в Капотне фиксировала 5,8 ПДК м.р.

В пресс-службе Московского НПЗ (входит в "Газпром нефть"), расположенного в районе Капотня, "Интерфаксу" заявили: "Данные комплексной системы экологического мониторинга МНПЗ свидетельствуют об отсутствии превышений по выбросам загрязняющих веществ на объектах завода в ночь на 17 мая. Все объекты МНПЗ работают в штатном режиме".

Ранее "Интерфакс" сообщал, что в ночь на 14 мая станция автоматического контроля зафиксировала 17-кратное превышение ПДК м.р. сероводорода в районе Орехово-Борисово Южное.

В понедельник стало известно, что Московский НПЗ "Газпром нефти", расположенный на юге-востоке Москвы, остановил установку серы для проведения пуско-наладочных работ. По данным компании, выбросов в атмосферу сероводорода не было. По информации "Транснефти", завод прекратил прием нефти из-за нештатной ситуации.

В среду утром МНПЗ сообщил, что начал планово принимать нефть из системы "Транснефти", 14-16 мая выпуск продукции шел по графику.

Теги: Москва
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