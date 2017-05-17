МЧС и Росгидромет опровергли превышение уровня сероводорода в Капотне

По данным МЧС, датчик Мосэкомониторинга, зафиксировавший повышение ПДК сероводорода в 51 раз, был неисправен

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Мобильные лаборатории МЧС и Росгидромета не зафиксировали превышений предельно допустимой концентрации сероводорода в районе Капотня на юго-востоке столицы. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МЧС России по Москве.

"Сегодня ночью датчик автоматической станции Мосэкомониторинга зафиксировал превышение уровня ПДК сероводорода в 51 раз. Однако направленные на место мобильные лаборатории МЧС и Росгидромета никакого превышения не зафиксировали", - сказал собеседник агентства в среду.

По его словам, показатели превышения ПДК сероводорода были зафиксированы из-за неисправности датчика автоматической станции Мосэкомониторинга.

"Главное управление МЧС России по Москве направило информацию о неисправности датчика в Мосэкомониторинг, который проведёт его поверку", - сообщили в ГУ МЧС.