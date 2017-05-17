В Кремле назвали реновацию московского жилья "городскими делами"

Пресс-секретарь президента отметил, что мнения жителей столицы "с готовностью воспринимается московскими властями"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Федеральные власти не планируют вмешиваться в реализацию программы правительства Москвы по реновации жилья, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не вопрос кремлевской повестки дня. Это городские дела", - сказал Песков в среду журналистам, охарактеризовав программу как "очень крупный, позитивный проект".

"Есть определенные пожелания, определенная критика москвичей, которая с готовностью воспринимается московскими властями", - отметил пресс-секретарь президента, добавив, что "законотворческая работа, связанная с реализацией этого проекта, происходит с учетом мнения москвичей".

"Таким образом мэрия демонстрирует готовность воспринимать все замечания, но это городская повестка дня", - резюмировал Песков.