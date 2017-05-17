Мосгордума приняла закон о гарантиях для москвичей при сносе пятиэтажек

Законом предусматривается отказ от участия в программе реновации в любое время

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Закон "О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве" принят в первом и окончательном чтении на пленарном заседании Мосгордумы в среду, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Ранее этот законопроект, внесенный в думу мэром Москвы Сергеем Собяниным, был поддержан на совместном заседании фракций Мосгордумы "Единая Россия" и "Родина", депутатским объединением "Моя Москва" и одобрен комиссией Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике.

Как сообщила на заседании гордумы председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, закон даёт дополнительные гарантии москвичам, чьё жильё попадает в программу реновации.

"В программу реновации, которая будет утверждена постановлением правительства Москвы, могут быть включены не только пятиэтажные дома первого периода индустриального домостроения, но и другие дома со схожими конструктивными характеристиками, если жители примут решение о включении их дома в программу", - пояснила она.

По словам Княжевской, московский закон вступит в силу после принятия аналогичного федерального закона, который одобрен в первом чтении Госдумой. Исключением станут положения, касающиеся учета мнения жителей при формировании программы реновации. Они вступят в силу с публикацией столичного закона о гарантиях.

Согласно закону, участие в реновации может быть только по решению собственников и нанимателей квартир. При этом решение о включении в программу реновации должно быть принято 2/3 собственников и нанимателей.

Княжевская отметила, что законом предусматривается отказ от участия в программе реновации в любое время: на любой стадии формирования и реализации программы реновации собственники и наниматели квартир вправе провести общее собрание и принять решение об исключении своего дома из программы.

Документом предусматривается, что жители пятиэтажек, сносимых в рамках программы реновации, обеспечиваются равнозначными квартирами в домах-новостройках. Равнозначная квартира - жилплощадь, в которой количество комнат не менее чем в старой квартире в пятиэтажках, жилая площадь - не менее жилой площади в старой квартире, а общая площадь - больше, чем в старой квартире за счет более просторных помещений общего пользования (кухня, прихожая, коридор, ванная и туалет).

Равнозначные квартиры будут предоставляться с улучшенной отделкой ("комфорт-класс") и будут пригодны для проживания без проведения дополнительных ремонтных или отделочных работ.

Кроме того, новая квартира будет предоставляться бесплатно и в собственность. Владельцы неприватизированных квартир смогут выбирать - получить новую квартиру бесплатно в собственность или сохранить социальный наем.

Закон также предоставляет жителям сносимых пятиэтажек равнозначные квартиры в том же районе, включая районы Центрального административного округа. Исключение составляют Зеленоград и Троицкий и Новомосковский административные округа.

При этом в рамках программы реновации очередникам будут предоставлены вне очереди новые квартиры с улучшением жилищных условий по нормам предоставления жилой площади и в зависимости от состава семьи. Двух переездов не потребуется.

Среди других дополнительных гарантий - комфортная городская среда и качественные дома, помощь в переезде, полноценное возмещение собственникам нежилых помещений.

Согласно закону, если москвича не устраивает равнозначная квартира, он может получить равноценную квартиру или денежную компенсацию.

Глава комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов отметил на заседании, что за время первого этапа программы по сносу пятиэтажек, было снесено более 1 тыс. 700 домов.

"За эти годы у меня на приеме не было ни одной инициативной группы, протестующей против сноса пятиэтажек. Наоборот, спрашивали, почему их дом без лифта, без мусоропровода и с сидячей ванной не подлежит сносу", - сказал Орлов.

По его словам, программа реновации станет первой в Москве, которая реализуется не просто с учётом мнения москвичей, "а согласно волеизъявлению горожан".