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Москва

Отопление в Москве начнут отключать 18 мая

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Систему отопления в Москве начнут отключать с 8:00 четверга в связи с благоприятными погодными условиями, сообщил журналистам в среду руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Павел Ливинский.

"В течение пяти дней от тепла последовательно отключат промышленные, административные, жилые здания, школы, детские сады и лечебные учреждения", - сказал Ливинский.

Он напомнил, что по существующим нормативам отопление в Москве отключается, если среднесуточная температура воздуха держится на уровне плюс 8 градусов не менее пяти дней подряд и имеет положительную динамику.

Власти Москвы начали отключать отопление в начале мая из-за хорошей погоды, но в связи с похолоданием 10 мая было принято решение вернуть тепло в жилые и другие здания. Кроме того, из-за аномальных холодов в первой половине мая было принято решение сдвинуть сроки профилактического отключения горячей воды в жилых домах с 10 мая на более поздний срок.

По прогнозу Гидрометцентра России, к концу недели в Москве может потеплеть до 25 градусов.

Теги: Москва
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