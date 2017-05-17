Отключения горячей воды в жилых домах в Москве начнутся с 22 мая

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Профилактические отключения горячей воды у потребителей продолжительностью не более 10 дней начнутся в Москве 22 мая, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" в среду.

"Во время отключений будут проведены гидравлические испытания, диагностика и ремонт трубопроводов, а также ремонты оборудования районных тепловых станций, насосно-перекачивающих станций и центральных тепловых пунктов", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в связи с переносом даты начала профилактических работ на системах теплоснабжения график отключений горячей воды в жилых домах будет скорректирован.

"Уточненный график появится на сайте компании www. moеk.ru и будет доступен после 22 мая", - отметили в пресс-службе. Подготовка отопительного сезона в Москве завершился до 25 августа, добавил собеседник агентства.

Ранее глава департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Павел Ливинский сообщил журналистам, что с 8:00 18 мая из-за благоприятных погодных условий в Москве начнут отключать отопление.