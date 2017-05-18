В ПИК опровергли связь обысков с деятельностью компании

Раннее в четверг в центральный офис группы компаний в Москве пришли следователи

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Обыск, произведенный в четверг в центральном офисе группы компаний ПИК, не имел отношения к деятельности компании, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе девелопера.

"ГК ПИК подтверждает проведение следственных действий внутри офиса компании: они производятся в связи с обстоятельствами, не имеющими прямого отношения к самой компании, ее акционерам и сотрудникам", - сказали в ГК.

Там отметили, что в настоящее время количество подрядчиков ГК ПИК превышает 2 тысячи компаний, "и подобные ситуации по контрагентам ПИК происходят несколько раз в квартал".

Ранее представитель столичного управления СК Юлия Иванова сообщила, что следователи изымают документацию в помещениях группы компаний "ПИК".

В свою очередь в ПИК сообщили, что компания после проведения обысков продолжает работать в штатном режиме, "по окончании работы следственных органов работа офиса продаж и компании была полностью восстановлена".

Группа компаний ПИК - один из ведущих российских публичных девелоперов масштабных жилых проектов в Москве, Московской области и регионах России. Крупнейшими акционерами являются Сергей Гордеев (29,9%), Александр Мамут (16%) и Микаил Шишханов (9,8%), free float составляет 44,3%. По планам на 2017 год, объем реализации составит 1,7-1,9 млн кв. м и поступления денежных средств на уровне 190-200 млрд рублей.