Следователи пришли с обыском в офис группы компаний ПИК

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Следователи изымают документацию в помещениях группы компаний ПИК по уголовному делу о причинении ущерба спортивному обществу "Динамо", сообщила представитель столичного управления Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
"В рамках расследования уголовного дела по факту причинения имущественного ущерба Московскому городскому отделению всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо", следователи Главного следственного управления следственного комитета по Москве проводят обыски в группе компании ПИК в целях изъятия интересующей следствие документации", - сказала Иванова в четверг "Интерфаксу".
Она не стала раскрывать обстоятельств дела.