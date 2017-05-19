Мэрия Москвы согласовала акцию противников реновации 28 мая

Марш и митинг состоятся на улице Вавилова, сбор участников ожидается у домов 21-24

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Оппозиция и столичные власти достигли консенсуса в вопросе проведения марша и митинга противников реновации жилья в воскресенье, 28 мая на улице Вавилова в Москве, численностью до 10 тысяч человек. Об этом сообщил "Интерфаксу" один из организаторов акции, руководитель столичного "Яблока" Сергей Митрохин.

"Акция 28 мая согласована", - сказал Митрохин "Интерфаксу".

По его словам, сбор участников акции ожидается с 13:00 до 14:00 у домов 21-24 по улице Вавилова. С 14:00 до 15:00 согласован марш по улице Вавилова до дома 46 (в сторону улицы Дмитрия Ульянова), после чего с 15:00 до 16:00 запланирован митинг на площадке у дома 46 численностью до 10 тыс. человек. Движение транспорта, в том числе общественного, будет перекрыто.

"Предлагалось два варианта, вторым было повторение акции на проспекте Сахарова. Мы выбрали Черемушки, так как это непосредственно район, где запланирован снос 121 дома. Кроме того, здесь возможно проведение шествия", - добавил Митрохин.

Мэрия подтверждает

Со своей стороны официальный представитель департамента региональной безопасности Москвы Елена Романова подтвердила "Интерфаксу" факт согласования акции по этому маршруту.

16 мая сайт партии "Парнас" сообщил, что оргкомитет в составе партий "Парнас", "Яблоко", правозащитных организаций, недовольных градостроительной политикой властей, подал в мэрию Москвы уведомление на проведение 28 мая массовой акции в формате марша в центре столицы.

В числе оргкомитета заявлены Константин Мерзликин, Сергей Митрохин, Геннадий Гудков, Лев Пономарев и другие.

17 мая глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников сообщил "Интерфаксу", что мэрия Москвы до конца недели отреагирует на заявку оппозиции о намерении провести 28 мая в городе акцию противников реновации жилья.

"В течение трех рабочих дней мы рассмотрим заявку и дадим ответ", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.