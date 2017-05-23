В Думу направлены поправки к законопроекту о правовом регулировании реновации в Москве

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ направило в Госдуму поправки к законопроекту об особенностях правового регулирования в сфере обновления жилищного фонда Москвы, сообщается на сайте кабинета министров.

Изменения в закон "О статусе столицы РФ" и отдельные законодательные акты в части установления особенностей реновации жилищного фонда в российской столице был принят Госдумой в первом чтении 20 апреля текущего года.

Правительственные поправки в законопроект прописывают, в частности, создание Московского фонда реновации жилой застройки, определяют цели его деятельности, задачи и функции.

К функциям фонда отнесено, в том числе, выполнение мероприятий, предусмотренных программой реновации, оказание содействия при осуществлении сноса многоквартирных домов, предусмотренных решением реновации, а также содействие в обеспечении жилищных прав граждан, являющихся собственниками жилых помещений в домах, включенных в решение о реновации.

Нормативным правовым актом Москвы фонд может быть наделен правом выступать застройщиком и привлекать денежные средства граждан и юрлиц для строительства многоквартирных домов на основе договоров долевого участия.

Управление фондом, согласно предложенным поправкам, должен осуществлять его совет и генеральный директор, надзор за деятельностью фонда будет осуществлять попечительский совет, состав которого будет определен нормативным актом правительства Москвы.

Согласно законопроекту, принятому в первом чтении, переселяемые в рамках реновации жилого фонда Москвы граждане смогут получить без доплаты равнозначное жилье с площадью не меньше площади освобождаемого жилья и таким же количеством комнат, следует из проекта закона, внесенного в Госдуму группой депутатов. Переселение будет осуществляться в тот же или соседний район проживания.

Второе чтение

Ранее сообщалось, что второе чтение законопроекта о реновации в Москве запланировано на 9 июня.

Как рассказал газете "Ведомости" спикер Госдумы Вячеслав Володин, при подготовке ко второму чтению основным стало соблюдение прав граждан: одна из главных новаций – у каждого участника программы должна быть возможность оспорить в суде решение о расселении дома, размере или качестве компенсации. Этот вопрос – прерогатива федерального законодателя, он не может быть решен на городском уровне, объяснил спикер. В законопроекте к первому чтению, внесенном депутатами Госдумы от Москвы, пункта о судебной защите не было.

Кроме того, в поправках сказано, что снести дом нельзя, пока в суде обсуждается решение о сносе, и что обжалованы могут быть любые решения – о включении дома в программу, о равноценности или равнозначности квартиры на замену.

Речь идет о законопроекте, которым вносятся изменения в закон "О статусе столицы Российской Федерации" и в отдельные законодательные акты РФ в части установления особенностей реновации жилищного фонда в Москве.

Как сообщалось, в предварительный список на снос по программе реновации попали около 4,5 тыс. домов. Голосование жителей о включении их домов в проект стартовало 15 мая. Проголосовать можно на портале "Активный гражданин", в центрах госуслуг "Мои документы" или на общем собрании жильцов многоквартирного дома. Участвовать в опросе могут владельцы жилплощади и арендаторы по договору соцнайма.