В воскресенье в Москву привезут мощи Николая Чудотворца

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В воскресенье днем в Москву будут торжественно доставлены мощи святителя Николая Чудотворца, которые впервые за 930 лет покинут папскую базилику итальянского города Бари.

Принесение святыни стало возможным благодаря договоренности между папой Римским Франциском и патриархом Московским и всея Руси Кириллом по итогам их встречи в Гаване в феврале прошлого года.

Для принесения мощей специалисты отделили левое ребро святителя, его положат в специальный ковчег и доставят в российскую столицу спецбортом. Почетную миссию по доставке святыни выполнят мэр Бари Антонио Декаро и глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Ожидается, что церковная Москва встретит мощи колокольным звоном. В храме Христа Спасителя, куда мощи доставят к вечерней службе прямо из аэропорта "Внуково", святыню торжественно передадут патриарху Кириллу.

Мощи святителя будут находиться в храме Христа Спасителя до 12 июля, а затем их перевезут в Александро-Невскую лавру Петербурга, где им можно будет поклониться до 28 июля.