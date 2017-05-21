Российский академик предложил реконструировать московские хрущевки

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Московские пятиэтажки так называемых "несносимых серий" морально устарели, но их нужно не сносить, а реконструировать, считает эксперт в области архитектуры и градостроительства, академик Российской академии архитектуры и строительных наук Юрий Бочаров.

"Хрущевки надо реконструировать. По моей информации, если у пятиэтажек сносимых серий ресурс выработан на 60%, то у несносимых серий - лишь на 20. (...) Это, например, серии 1-447, 1-511, 1-510, 1-515 и др. (...) Эти дома смогут физически простоять еще 100-140 лет", - заявил он в интервью, размещенном на сайте "Коммерсанта".

По его мнению, в этих домах есть возможность убрать часть внутренних поперечных стен, увеличить кухню или комнату, объединить квартиры, сделать любую перепланировку, пристроить лифт с внешней стороны, достроить дополнительный этаж, использовать пространство под крышами.

Бочаров известен как убежденный противник небоскребов и сторонник частных домов на одну семью. "По статистике, человеку лучше жить не выше дерева, то есть примерно до 8-9-го этажа", - отмечает он.

"Есть данные, к примеру, по росту числа нервных заболеваний: там прямая зависимость от того, на каком этаже живет человек, - чем выше, тем хуже. Более того, чем выше этаж, тем у жильцов больше проблем с перепадами давления, вибрация... Наши врачи в какой-то момент стали изучать эту связку этажности и здоровья, но затем такие исследования свернули. Прибавьте к этому уязвимость высотных зданий в случае ЧП: при возгорании на лестницах сразу же возникнет давка, а пожарные лестницы достанут далеко не до каждого этажа... Словом, для гостиницы или офиса небоскребы подходят, но жилыми их лучше не делать", - говорит академик.

По его словам, "весь западный мир сегодня идет по пути малоэтажного строительства, и только в России, напротив, повышают этажность". "С каждым годом у нас дома строят все выше, а расстояние между ними все меньше. А ведь это расстояние должно быть равно их высоте, но взгляните - разве этот закон где-то соблюдается?" - заявил Бочаров.

Он пояснил, что массовая высотная застройка затеняет соседние дома, мешает инсоляции, ухудшают аэрацию, уничтожает зеленый защитный пояс Москвы, а в итоге "меньше воздуха, меньше зелени, смог, заболевания".

Вместо высоток он предлагает развивать в Москве малоэтажное строительство.

"И это предлагаю не только я. Еще в середине 1920-х гражданский инженер Сергей Шестаков придумал проект "Большая Москва": Кремль, по этому проекту, должен был стать музеем, а правительственный центр переносился на Ходынку, сам город предлагалось застроить в основном малоэтажными, по большей части семейными домами, предусматривалась развитая сеть дорог. К сожалению, Шестаков был репрессирован, а его план так и остался на бумаге. Однако сами эти идеи не умерли - их просто развили на Западе. Там сегодня основная городская единица - это частный малоэтажный дом", - отмечает Бочаров.