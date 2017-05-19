В Госдуме разъяснили права жильцов сносимых пятиэтяжек на компенсацию

Она должна включать не только стоимость квартиры, но и долю в праве на общее имущество и земельный участок

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Одним из главных принципов соблюдения прав москвичей при переселении из пятиэтажек должна быть равноценность предоставляемого жилого помещения, заявила глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская на пресс-конференции в пятницу.

"Безусловно, мы говорим о том, что понятие для собственника должно быть "равноценное жилое помещение", при этом с соблюдением принципа равнозначности по числу комнат по общей площади жилых помещений и по жилой площади этих помещений", - сказала Хованская.

По ее информации, в случае, если москвич взамен хочет денежную компенсацию, в ее состав будет включена не только рыночная стоимость жилого помещения, но и доля в праве на общее имущество, на земельный участок.

"Я призываю всех москвичей озаботиться поставить на кадастровый учет эти земельные участки", - сказала Хованская.

Кроме того, по информации депутата, внесенной поправкой в законопроект о реновации предлагается компенсация за непроизведенный ремонт жилого помещения.

"Если в доме не производился капитальный ремонт и существуют старые обязательства государства по проведению капитального ремонта, то появляется третья составляющая (в денежной компенсации - ИФ) - это компенсация за непроизведенный ремонт. Я москвичей хочу успокоить, что компенсация будет вполне достойной для того, чтобы действительно соглашаться на такой вариант", - заявила Хованская.

Переезд сродни пожару

Хованская также подчеркнула, что право на судебную защиту ни в коем случае не должно быть ограничено при реновации жилищного фонда в Москве.

"И для того, чтобы чиновники не имели какого-то такого свободного правоприменения, мы, может быть, напишем еще раз то, что уже есть в Конституции, и в Гражданском кодексе, и в Жилищном кодексе", - сказала она

Депутат сравнила переезд из одной квартиры в другую с пожаром. В связи с этим она заявила, что внесены поправки об увеличении срока переезда.

"Людям надо дать возможность какое-то время. Срок (переезда - ИФ) мы увеличиваем с 60 до 90 (дней - ИФ). Но и обсуждается предложение до 120. Пока мы остановились на том, что мы как минимум на месяц увеличиваем этот срок", - рассказала депутат.