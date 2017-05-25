Штормовое предупреждение объявлено в Москве

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Столичные синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в регионе днем в четверг.

"С 12:00 до 15:00 в Москве ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше, местами гроза", - сообщили "Интерфаксу" в городском метеобюро. По его данным, к вечеру в Москве может выпасть до 4 мм осадков, температура воздуха днем не превысит 21 градуса.

Как передает корреспондент "Интерфакса", ближе к полудню в разных районах Москвы начался дождь, местами сильный, а в центре столицы прозвучали раскаты грома.