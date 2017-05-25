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Москва

В сдаваемой мигрантам квартире на юго-западе Москвы нашли похожее на бомбу устройство

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Предмет, похожий на взрывное устройство, а также экстремистскую литературу обнаружили сотрудники спецслужб в одной из сдаваемых приезжим из Центральной Азии в поднаем квартире на юго-западе Москвы. Об этом сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

По его словам, в четверг сотрудники спецслужб проверяли квартиры дома, расположенного на углу Новопеределкинской улицы и Боровского шоссе. Там они обнаружили литературу запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир" и предмет, конструктивно схожий с взрывным устройством. Он отправлен на экспертизу.

В квартире проживали четверо приезжих из Центральной Азии мужчин. Они задержаны для проверки на предмет причастности к преступлениям и участия в экстремистских группировках, сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации от официальных представителей правоохранительных органов.

Теги: Москва
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