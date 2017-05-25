Готовивших теракты на транспорте членов ИГ задержали в Москве

ФСБ сообщила о задержании четырех человек, в том числе граждан России и стран Центрально-Азиатского региона

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Москве четырех членов ИГ (организация запрещена в России), готовивших теракты на объектах транспортной структуры столицы.

"ФСБ России 25 мая в Москве задержано четыре члена террористической группы, состоящей из граждан России и стран Центрально-Азиатского региона, осуществлявших подготовку терактов с использованием самодельных взрывных устройств на объектах транспортной инфраструктуры Москвы", - сообщили в четверг "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ РФ.

Там отметили, что "руководство тергруппой, входящей в запрещенную в России международную террористическую организацию "Исламское государство", осуществлялось с территории Сирии".

По данным российских спецслужб, террористы планировали после совершения диверсионно-террористического акта выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне ИГ.

Ранее осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что сотрудники спецслужб в сдаваемой приезжим из Центральной Азии квартире в Москве обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство, а также экстремистскую литературу. В квартире проживали четверо приезжих из Центральной Азии мужчин, они задержаны.