Суд отказался вернуть в прокуратуру дело экс-директора Библиотеки украинской литературы

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы отказался возвратить в прокуратуру дело бывшего директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, обвиняемой в экстремизме и растрате средств учреждения, передаёт корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: в ходатайстве защиты о возвращении дела в прокуратуру отказать", - огласила решение судья Елена Гудошникова.

Гособвинение возражало против возвращения в прокуратуру дела Шариной.

На заседание вновь не явился свидетель обвинения Сергей Сокуров, бывший сотрудник Библиотеки украинской литературы, неоднократно, по данным защиты, писавший жалобы на своих бывших коллег. Председательствующая Гудошникова постановила, учитывая согласие прокурора, рассмотреть дело без его участия.

"От своих показаний я не отказываюсь", - говорится в рапорте пристава, где приводятся его слова.

На предыдущем заседании защита Шариной ходатайствовала перед судом о возврате дела в прокуратуру как по формальным основаниям, так и в связи с допущенными следствием по делу нарушениями. В частности адвокат Иван Павлов, руководитель "Команды 29", сообщил, что первое уголовное дело в отношении его подзащитной о распространении экстремистских материалов до сих пор не закрыто, и она находится по нему в статусе обвиняемой, а значит, считают адвокат Павлов и его коллега Евгений Смирнов, рассматриваемое в настоящее время дело должно быть соединено с ним в одно производство.

Ранее сообщалось, что первое дело было закрыто еще в январе 2013 года. Тем не менее, как выяснили адвокаты, уже в апреле того же года, постановление о прекращении дела было отменено.

28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве прошли обыски, после чего Шарина была задержана. Изначально в отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства). По данным следствия, поводом для возбуждения дела стало распространение среди посетителей библиотеки издания Дмитрия Корчинского, которое было признано судом экстремистским материалом и запрещено к использованию.

Позднее список признанных экстремистскими и запрещенных в РФ материалов, которые, по мнению следствия, распространяла Шарина, возросло почти до двух десятков.

5 апреля 2016 года директору библиотеки было предъявлено еще одно обвинение - в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ). По версии следствия,Шарина в 2011-2013 годах расходовала предназначенные для выплаты юристам библиотеки средства на свою защиту по первому уголовному делу об экстремизме, которое впоследствии было закрыто в 2013 году. Позднее ей было предъявлено обвинение еще в одном эпизоде растраты - на этот раз в крупном размере (ч.3 ст.160 УК РФ).

По версии обвинения, директор библиотеки "нарушая законодательство, организовала получение платёжных поручений с расчетного счета департамента финансов города Москвы на расчетной счёт московской коллегии адвокатов общей суммой 297 тысяч рублей", а также совершила растрату на сумму 3,2 млн рублей, устроив по документам на работу знакомых ее юриста, обеспечив их зарплатой и страховкой. Таким образом, Шариной был нанесен ущерб в 3,5 млн рублей.

Шарина была заключена под домашний арест, который неоднократно продлевался судом и продолжается до сих пор. В начале февраля ее защита обратилась в Страсбургский суд с жалобой на условия ее домашнего ареста.