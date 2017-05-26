Аллея правителей России открыта в центре Москвы

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Министр культуры Владимир Мединский, министр образования и науки Ольга Васильева и президент Российской академии художеств, скульптор Зураб Церетели открыли утром в пятницу Аллею правителей России в Петроверигском переулке в центре Москвы.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", в Аллее правителей установлены бюсты 33 руководителей страны с древнейших времен до Временного правительства.

Выступая на церемонии, министр культуры и председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Мединский заявил, что задача РВИО состоит в сохранении исторической памяти и установке памятников и монументов, в частности за прошедшие три года в стране открыто около 2 тыс. мемориальных досок и около 90 памятников и мемориалов, причем памятники и мемориалы появились не только в России, но и в других странах.

В.Мединский отметил, что "мы впервые воочию зрим и видим в одном месте лица правителей России - от Рюрика до руководителей Временного правительства".

Министр образования и науки Васильева заявила на церемонии, что "то, что нас объединяет, - это наша история, у нас была действительно великая история и великая культура". Она обратила особое внимание на "скрупулезное воссоздание лиц Зурабом Церетели в его монументах".

Церетели, поблагодарив собравшихся, сказал, что по просьбе Военно-исторического общества и лично министра культуры он не будет останавливаться и пополнит Аллею правителей России еще восемью бюстами руководителей Советского Союза. Он отметил, что задумал и начал эту работу около 40 лет назад и считал, что уже ее закончил, но "пришлось сейчас доделывать руководителей Советского Союза, добавлять, поскольку историю остановить нельзя".

Церетели также сообщил, что он работает над шести- и восьмиметровыми скульптурами императоров из династии Романовых высотой шесть-восемь метров, которые будут установлены в Санкт-Петербурге, в парке, посвященном 300-летию его образования.

Корреспондент "Интерфакса" отмечает, что Аллея правителей не заканчивается Николаем II, последним русским императором, в ней установлены бюсты руководители Временного правительства - князя Георгия Львова, а также Александра Керенского.