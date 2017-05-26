Что произошло за день: пятница, 26 мая

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Египте был обстреляны автобусы, на которых христиане-копты направлялись в монастырь святого Самуила, расположенный в провинции Минья. Погибло не менее 35 человек, среди жертв есть дети. МИД России призвал граждан РФ, находящихся в Египте, избегать мест массового скопления людей.



- Генконсулу РФ в Нарве Дмитрию Казённову и консулу Андрею Сургаеву предписали покинуть Эстонию. В российском МИД назвали этот шаг очередной провокацией Таллина и пообещали адекватный ответ.



- Россия потребовала от Украины $325 млн за приостановку выполнения решения суда Лондона по долгу в $3 млрд.

- Герман Греф сообщил, что Сбербанк из-за действующих против него санкций ЕС и США не планирует начинать работу в Крыму после продажи украинского бизнеса.

- Худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников пообещал доказать, что проект "Платформа" - выделенные на который средства, по данным следствия, были растрачены, - состоялся. Между тем, защитник главбуха "Седьмой студии", подозреваемой в хищении, заявил, что она готова пойти на сделку со следствием и признать вину.



- В центре Москвы открыта Аллея правителей, в которой установлены бюсты 33 руководителей страны с древнейших времен до Временного правительства. Скульптор Зураб Церетели пообещал не останавливаться на этом.

- В футбольном клубе "Зенит" создан единоличный исполнительный орган в лице председателя правления клуба и президента". Эту должность занял экс-глава Российского футбольного союза Сергей Фурсенко



- Госдума приняла в окончательном чтении поправки в УК РФ, предусматривающие до семи лет тюрьмы за склонение несовершеннолетних к самоубийству, в том числе через "группы смерти".