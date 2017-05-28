Вандалы сожгли четырехметровый крест у Андроникова монастыря в Москве

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В ночь на воскресенье неизвестные сожгли поклонный крест возле Андроникова монастыря столицы.
"Вандалы изрубили топором, облили горючими веществами и подожгли крест возле обители", - сообщила "Интерфаксу" исполнительный директор московского общественного движения восстановления Андроникова монастыря Лада Савонина.
По ее словам, четырехметровый крест был установлен на месте чудотворного колодца, вырытого руками преподобного Андроника в 1357 году.
Место происшествия осматривает полиция.