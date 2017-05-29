В РПЦ заявили о дефиците духовного воспитания после сожжение креста у монастыря в Москве

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Московском патриархате осудили сожжение поклонного креста у Свято-Андроникова монастыря в столице, на территории которого расположен Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

"Намеренное повреждение креста поблизости с Андрониковым монастырем является демонстрацией неприятия главного религиозного символа христианства, который олицетворяет любовь Бога к человеку", - заявил "Интерфакс" замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, оскверненный вандалами крест - "это не только основание христианской веры, но и русской культуры, лучшие образцы создателей которой хранятся в Музее Андрея Рублева".

"В то время как в области порядка управления религиозными объектами, имеющими музейную ценность, возникают споры, не следует забывать о том, что есть люди, духовное состояние которых позволяет им без зазрения совести уничтожать и разрушать имеющие несомненное общекультурное значение религиозные символы", - отметил собеседник агентства.

Как считает он, такое внутреннее состояние - "результат дефицита духовного и культурного воспитания, которое должно стать предметом общей искренней озабоченности и совместных трудов Церкви и культурного сообщества".

Ранее исполнительный директор московского общественного движения восстановления Андроникова монастыря Лада Савонина сообщила корреспонденту "Интерфакс", что четырехметровый крест возле обители в ночь на воскресенье сожгли неизвестные. Перед сожжением крест изрубили топором.