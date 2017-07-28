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Москва

В Москве в субботу установится 30-градусная жара

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Столичные метеорологи уточнили прогноз на субботу - ожидавшийся грозовой фронт пройдет южнее и западнее Москвы, потому сильные ливни с градом придут в Московский регион только в воскресенье, на день позже ожидаемого, заявил "Интерфаксу" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Произошло изменение видения прогноза погоды на завтра. Последние расчеты по мезомасштабной модели показывают, что область фронтальных разделов завтра пройдет несколько южнее и западнее Москвы, и завтра ожидается очень жаркая погода 31-33 градуса. Грозы возможны, но локальные", - сказал Вильфанд агентству в пятницу.

Он пояснил, что ситуация с фронтами в Центральном федеральном округе очень неустойчивая, и данные постоянно меняются, а вместе с ними - и результаты расчетов. Таким образом, вместо сильных гроз, идущих волнами на Москву, в столичном регионе в субботу установится сильная жара, и лишь местами в Подмосковье и в столице пройдут локальные, не сплошные дожди с грозой, с усилением ветра до 15-17 м/с при грозе.

Однако грозовые фронты с ливнями и местами с градом все же накроют столицу, но это произойдет на день позже, чем предполагалось - в воскресенье после 12:00 мск. Осадки при этом будут несколько слабее первоначального прогноза - в Москве выпадет не до трети месячной нормы осадков, а лишь около 15% нормы. Вместе с тем предупреждение об опасном усилении ветра на воскресенье для Московского региона все же выпущено.

"В воскресенье область фронтальных разделов подойдет, и после полудня начнутся интенсивные дожди, о которых я говорил, с усилением ветра до 20 м/с", - сказал Вильфанд.

Накануне метеоролог сообщил, что во второй половине дня в субботу Москву накроют сильные ливни с грозами, градом, причем может выпасть до трети месячной нормы осадков. Этот прогноз уточнен. "Тот случай, когда по-настоящему сложно прогнозировать, очень неустойчивая ситуация", - подчеркнул собеседник агентства.

Теги: Москва
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