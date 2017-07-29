"Розовую" линию метро в Москве достроят к концу 2018 года

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Строительство Кожуховской линии метро, которая на карте будет обозначена розовым цветом, планируется завершить к концу следующего года, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Работы на Кожуховской линии идут напряженно, однако к концу следующего года мы планируем строительство завершить", - сказал он.

По его словам, в настоящее время на строительстве линии задействовано более трех тысяч человек, в дальнейшем количество рабочих планируется увеличить до 4500.

"На темпах строительства сказывается и погода, - отметил глава стройкомплекса. - Сильные дожди, безусловно, мешают, из-за этого почва напитывается дополнительной влагой, что затрудняет строительство".

Он напомнил, что протяженность Кожуховской линии метро - более 17 км. С ее запуском значительно улучшится транспортное обслуживание районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский и городское поселение Люберцы Московской области.