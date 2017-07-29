Новая дорога свяжет Волгоградский и Рязанский проспекты в Москве

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В рамках транспортно-пересадочного узла "Рязанская" планируется построить новую дорогу, связывающую Волгоградский и Рязанский проспекты, заявил журналистам в субботу заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Принято решение о строительстве новой дорожной связки между Волгоградским и Рязанским проспектами. Частично новая дорога пройдет по эстакаде", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что в ближайшее время начнется проектирование новой дороги.

Глава стройкомплекса напомнил, что транспортно-пересадочный узел "Рязанская" будет размещен на базе станции метро "Нижегородская" Второго кольца метро и Кожуховской линии, а также железнодорожных платформ Московского центрального кольца и платформы "Карачарово" Горьковского направления.

"Это будет один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов в Москве, - сказал Хуснуллин. - Только для его строительства планируется передвинуть почти на 400 метров ближе к Московскому центральному кольцу платформу Карачарово Горьковского направления".

Ранее заместитель генерального директора по девелопменту компании "Мосинжпроект" Альберт Суниев сообщал, что общая площадь строений этого транспортно-пересадочного узла составит около 125 тыс. кв. метров, из них коло 30 тыс. кв. м - транспортная часть, а остальное - коммерческая недвижимость. "Общий объем инвестиций в этот проект составит 8,5 млрд рублей, из них 3,4 млрд рублей - стоимость транспортной составляющей", - сказал он.

Суниев отметил, что доминантой всего комплекса станет возвышающаяся над узлом 45-этажная башня с офисами и апартаментами.