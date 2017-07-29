Москва

Температура воздуха в Москве превысила 32 градуса

По данным синоптиков, в некоторых районах Подмосковья 29 июля зафиксировали показатели выше этой отметки

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Температура воздуха в черте столицы перешагнула в субботу отметку в 32 градуса, сообщили "Интерфаксу" в городском Метеобюро.

"В центре Москвы, на улице Балчуг, в 15:00 зафиксирована температура 32,1 градуса", - сказал собеседник агентства.

По его информации, на базовой метеостанции на ВДНХ в 15:00 температура воздуха составила 31,5 градуса.

По информации синоптиков, в некоторых районах Подмосковья воздух раскалился выше 32 градусов. Так, в Коломне, в 15:00 было зафиксировано 32,4 градуса, а на востоке Подмосковья, в Черустях, температура воздуха достигла 32,9 градуса.

Температура воздуха в столичном регионе в субботу может еще повыситься и достигнуть показателей 33-34 градусов.

Ранее московские власти сообщили, что все системы жизнеобеспечения города, в том числе, энергетические оборудование и сети, в условиях сильной жары работают в штатном режиме, отключений нет. Коммунальщики поливают дороги чаще - каждый два часа, в этих работах задействовано порядка 5 тыс. единиц техники.

Суббота, 29 июля, стала самым жарким днем в Москве с начала года. Синоптики уверены, что таких высоких температур в регионе до конца лета уже не будет.

Температурный рекорд для 29 июля был установлен в 2010 году и составил 38,2 градуса. Этот же день занимает первую строчку в списке самых жарких дней за всю историю метеонаблюдений в столице.

Теги: Москва, Подмосковье
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