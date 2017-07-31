Памятник Горькому перевезли из "Музеона" на площадь Тверская Застава

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Уникальная операция по перевозке памятника Максиму Горькому из парка искусств "Музеон" на площадь Тверская Застава в Москве близка к завершению, передает корреспондент "Интерфакса" в ночь на понедельник.

Скульптура длиной около пяти метров, шириной два метра в горизонтальном положении была помещена на длинномер (грузовой автомобиль с удлиненным кузовом и высокой грузоподъемностью - ИФ). Памятник ночью, под проливным дождем, аккуратно провезли по улице Большая Якиманка, Садовому кольцу и через 1-ю Брестскую улицу на площадь Тверская Застава.

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков журналистам перед началом транспортировки, сложность этой операции заключается в том, чтобы доставить отреставрированную скульптуру без сколов и других повреждений.

"Мы возвращаем историческое наследие на улицы Москвы. К сожалению, мы вынуждены вести работу в эту непогоду для того, чтобы установить памятник на постамент", - сказал Бирюков.

Он напомнил, что через месяц площадь Тверская Застава примет уникальный, исторический вид, она будет соединена трамваем с Лесной улицей, у Белорусского вокзала высадят порядка 92 крупномерных деревьев.

Памятник великому писателю по проекту Веры Мухиной был открыт в сквере у Белорусского вокзала в 1951 году. Место было выбрано не случайно: именно сюда Горький прибыл после своей итальянской эмиграции, здесь же выступил с первой после возвращения речью.

В парк искусств "Музеон" памятник перевезли в 2005 году в связи с планами по изменению схемы движения на площади Тверская Застава.