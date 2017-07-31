Тридцатиградусная жара вернется в московский регион во вторник

В понедельник будет чуть прохладнее, возможен кратковременный дождь

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Жаркая погода после небольшого перерыва, связанного с сильными дождями, восстановится в Москве и Подмосковье, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозу ведомства, в понедельник в столице ожидается 24-26 градуса, по области - до 27 градусов. Возможен кратковременный дождь.

Во вторник и среду температура воздуха в черте города поднимется до 27-29, в Подмосковье - до 30 градусов. В четверг в регионе тоже будет жарко - до 29 градусов.

Самым жарким днем лета и всего 2017 года в Москве стала суббота, 29 июля: воздух на главной метеостанции города раскалился до 31,9 градуса.