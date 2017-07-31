В Москве за ночь выпало до четверти месячной нормы осадков

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - По предварительной оценке, в разных районах Москвы за прошедшую ночь выпало от 5 до 24 мм осадков, сообщает Гидрометцентр России.

По данным ведомства, в центре Москвы на улице Балчуг вечером и ночью выпало 24 мм дождя или около четверти месячной нормы осадков, которая в июле составляет 94 мм.

Рекордный ливень обрушился на подмосковный Клин, где за сутки выпало 60 мм влаги.

Для ликвидации последствий ливней в Москве было мобилизовано порядка 350 бригад ГУП "Мосводосток" в составе более 1 тыс. рабочих и более 250 единиц техники.