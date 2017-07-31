Июль в Москве перевыполнил норму осадков

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - По предварительной оценке, с начала июля в Москве выпало 105 мм осадков. Об этом сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро в понедельник.

"Июльская норма осадков 94 мм в столице перевыполнена почти на 12%", - сказал собеседник агентства, уточнив, что это данные главной городской метеостанции на ВДНХ.

Самым дождливым днем месяца стало 3 июля - 19 мм дождей за 12 часов, добавили в метеобюро.

История метеонаблюдений свидетельствует, что самым дождливым июль в Москве был в 2008 году: выпал 181 мм осадков или 193% месячной нормы. Самым засушливым стал июль 2014 года - лишь 4,5 мм дождей или 5% месячной нормы.

Самым жарким днем месяца, лета и всего 2017 года стало 29 июля, когда воздух в Москве раскалился до 31,9 градуса.