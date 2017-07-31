Москва

Памятную звезду клоуну Олегу Попову установят в Большом Московском цирке

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Памятная звезда "Солнечному клоуну" Олегу Попову будет установлена в фойе Большого московского цирка, где заложены имена знаменитых цирковых артистов, сообщил директор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный на пресс-конференции в ростовском пресс-центре агентства "Интерфакс".

"Мы не успели открыть звезду Олега Попова при жизни, потому что он был безумно загружен работой, а мне хотелось, чтобы он сам приехал на открытие. Мы ждали перерыва в его гастрольном графике, но в ноябре произошла трагедия", - сказал Запашный.

Он отметил, что на открытие памятной звезды будет приглашена вдова Олега Попова Габриэла.

Народный артист СССР скончался в начале ноября 2016 года в Ростове-на-Дону, ему было 86 лет. Попов приехал в Россию на гастроли из Германии, где жил последние 25 лет.

Теги: Москва, Олег Попов
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