Станцию метро "Улица Академика Янгеля" открыли для пассажиров

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Станция Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена "Улица Академика Янгеля" вновь открыта для входа и выхода пассажиров, сообщает официальный твиттер столичной подземки.

16:25 Серпуховско-Тимирязевская линия. Станция Улица Академика Янгеля открыта для входа и выхода пассажиров, посадка и высадка производится. — Московское метро (@MetroOperativno) 31 июля 2017 г.

Ранее сообщалось, что станция была закрыта, поезда проходили ее без остановки.

Корреспондент "Интерфакса" сообщал, что на станции был замечен похожий на чемодан предмет, он окружен полицейскими лентами.