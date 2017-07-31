Москва

Станцию метро "Улица Академика Янгеля" открыли для пассажиров

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Станция Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена "Улица Академика Янгеля" вновь открыта для входа и выхода пассажиров, сообщает официальный твиттер столичной подземки.

Ранее сообщалось, что станция была закрыта, поезда проходили ее без остановки.

Корреспондент "Интерфакса" сообщал, что на станции был замечен похожий на чемодан предмет, он окружен полицейскими лентами.

Теги: Москва, метро
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