Из здания Мособлсуда эвакуировали людей

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Из здания Московского областного суда идет эвакуация людей, связанная с инцидентом на одном из заседаний, сообщила "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь суда Наталья Осипова.

"В настоящий момент у нас идет эвакуация из здания, которая связана с инцидентом во время одного из заседаний", - сказала Осипова.

Пресс-секретарь добавила, что каких-либо подробностей в настоящий момент она сообщить не может.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в здании Мособлсуда произошла стрельба на заседании по рассмотрению дела в отношении предполагаемых участников так называемой "банды ГТА".