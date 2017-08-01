Очевидец сообщила о пострадавших в результате стрельбы в Мособлсуде

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В результате стрельбы в здании Московского областного суда есть раненые, сообщила "Интерфаксу" во вторник адвокат Софья Рубасская.

"Во время судебного заседания по своему делу мы слышали в здании не менее 20 выстрелов. По свидетельствам очевидцев, у кого-то из сотрудников (конвоиров) забрали оружие и стреляли по сотрудникам. Я видела одного пристава - женщину, которая была вся в крови. Говорят, ранен еще один человек", - сказала Рубасская.

По ее словам, пострадавшим оказывается помощь прибывшей на место бригадой скорой помощи.

Люди из здания эвакуированы, добавила адвокат.

Ранее стало известно, что из здания Московского областного суда идет эвакуация людей, связанная с инцидентом на одном из заседаний.

В СМИ появилась информация о том, что в здании Мособлсуда произошла стрельба на заседании по рассмотрению дела в отношении предполагаемых участников так называемой "банды ГТА".