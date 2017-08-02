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Москва

ИНИОН пока не будут переселять в новое здание

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН останется в здании бывшей Россельхозакадемии на улице Кржижановского в Москве до согласования графика переезда. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Федеральном агентстве научных организаций (ФАНО России).

"ФАНО России и руководство ИНИОН РАН обсудили варианты дальнейшего размещения института. По итогам совещания было принято решение о том, что руководство ИНИОН РАН в ближайшее время разработает, представит и согласует график переезда. До переезда размещение части института в здании по адресу: улица Кржижановского, дом 15, корпус 2 останется прежним", - говорится в сообщении, поступившем в агентство в среду.

В пресс-службе пояснили, что совещание состоялось 1 августа. В какое здание планируется перевезти фонды библиотеки и перевести научных сотрудников ИНИОН, не уточняется. В пресс-службе также не ответили на вопрос, рассматривается ли в качестве варианта здание Всероссийского института научной и технической информации (ВИНИТИ).

После пожара в 2015 году часть коллектива ИНИОН и библиотеки института временно разместили в здании на улице Кржижановского в Москве. На этой неделе в СМИ появилась информация, что в ИНИОН пришло распоряжение покинуть это здание в течение недели в связи со срочным ремонтом помещений. Сотрудники ИНИОН заявили, что семи дней недостаточно для перевоза ценных книжных фондов, кроме того, не ясно, куда предлагается переехать.

Ранее в ИНИОН выражали опасения в связи с тем, что их институт намерены объединить с ВИНИТИ.

Теги: ИНИОН
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