Глава РАН призвал не переселять ИНИОН, иначе он просто "рассыплется"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент Российской академии наук Александр Сергеев считает, что переселение Института научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) с улицы Кржижановского в Москве в другое здание может иметь плачевные последствия.

"Мое мнение такое, что институт, столь травмированный пожаром - вот не надо его дергать. Иначе мы еще раз его дернем, и он рассыплется, ничего не останется", - сказал Сергеев агентству "Интерфакс" в кулуарах форума "Технопром-2018" в Новосибирске во вторник.

В то же время, отметил Сергеев, ИНИОН находится в ведении министерства науки и высшего образования РФ, и РАН может дать лишь какие-то рекомендации по поводу размещения того или иного института.

Ранее коллектив ИНИОН обратился к Сергееву с просьбой помочь отменить переезд.

"В министерстве науки и высшего образования было проведено совещание, смысл которого заключается в том, чтобы выселить подразделения института из тех зданий, в которых он сейчас располагается. Это будет означать не очередной переезд, что само по себе проблема, а добивание ИНИОНа", - говорится в письме коллектива ИНИОН А.Сергееву, текст которого в понедельник опубликовала в фейсбуке сотрудница института Оксана Киянская.

В письме отмечается, что коллектив приспособился к новым условиям после пожара 2015 года в библиотеке ИНИОН, успешно выполняет госзадание и восстановил основные службы. Авторы письма опасаются, что институт хотят перевезти в место, не приспособленное для института социально-гуманитарного профиля, в то время как на улице Кржижановского рядом с метро "Профсоюзная" он находится в "средоточии социально-гуманитарных учреждений академии".

Пожар в ИНИОН произошел в 2015 году. Сгорело здание на Нахимовском проспекте, пострадали фонды библиотеки ИНИОН от огня и воды. Экс-глава ФАНО, министр науки и высшего образования Михаил Котюков заявлял, что в 2019 году планируется начать строительство нового здания ИНИОН, стройку могут закончить к концу 2021 года.

В 2017 году вопрос о переселении ИНИОН с улицы Кржижановского в новое здание вызвал протесты внутри института. Необходимость переселения в Федеральном агентстве научных организаций (ФАНО), которое до упразднения распоряжалась имуществом институтов, объясняли аварийным состоянием здания на улице Кржижановского, в котором после пожара работают сотрудники.

В качестве возможного места переселения называлось здание Всероссийского института научной и технической информации (ВИНИТИ). Сотрудники ИНИОН возражали против переезда, с их стороны звучали опасения, что вслед за переездом может последовать решение об объединении ИНИОН с ВИНИТИ и "ликвидации ИНИОН". В институте писали письмо в РАН с просьбой о поддержке их позиции.

Тогда переезд не состоялся.