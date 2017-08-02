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Москва

Полиция задержала напавшего на репортера во время прямого эфира из парка Горького

В МВД подчеркивают, что мужчина, который ударил корреспондента НТВ, не имеет отношения к ВДВ

Полиция задержала напавшего на репортера во время прямого эфира из парка Горького
Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Полицейские задержали мужчину, ударившего по лицу корреспондента телеканала НТВ во время прямого эфира в московском Парке Горького, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе столичного главка полиции.

"Сегодня в полицию поступило информация по факту нанесения телесных повреждений корреспонденту одного из телеканалов в Парке культуры и отдыха им. Горького. Прибывшими на место сотрудниками полиции подозреваемый был задержан и доставлен в ОМВД для дальнейшего разбирательства", - сообщили в пресс-службе.

В МВД отметили, что задержанный не имеет отношения к ВДВ.

Ранее в интернете появилось видео прямого эфира телеканала НТВ, на котором неизвестный мужчина бьет и оскорбляет корреспондента канала, в то время как тот ведет прямой репортаж из Парка Горького, где проходит празднование Дня ВДВ.

В пресс-службе НТВ подтвердили нападение на своего корреспондента в Парке культуры имени Горького в Москве, где ветераны ВДВ 2 августа отмечают свой профессиональный праздник.

"Во время "прямого включения" один из, по-видимому, бывших десантников нанес корреспонденту удар в лицо. Репортаж пришлось прервать. Стоит отметить, что нападение произошло в тот момент, когда Никита рассказывал, почему именно ВДВ называют "элитными" войсками", - говорится в сообщении на сайте телеканала.

Официальный комментарий телеканала будет распространен позднее.

Празднование Дня ВДВ

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Военнослужащие во время крестного хода от храма Пророка Божия Илии до Красной площади в рамках празднования Дня Воздушно-десантных войск РФ
Теги: Москва, НТВ
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