Из-за нападения на журналиста НТВ во время прямого эфира возбудили дело

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Полиция возбудила уголовное дело о побоях из-за нападения на корреспондента НТВ, который вел прямой эфир из Парка культуры и отдыха имени Горького в Москве.

"Нападавшим оказался 32-летний житель города Москвы, не имеющий отношения к воздушно-десантным войскам. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ "Побои", - сообщила "Интерфаксу" в среду официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее в пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что по факту происшествия будет проведена проверка, а инцидент взят на контроль столичной прокуратуры.

По данным полиции, подозреваемый в нападении был задержан.