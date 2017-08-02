Москва

Из-за нападения на журналиста НТВ во время прямого эфира возбудили дело

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Полиция возбудила уголовное дело о побоях из-за нападения на корреспондента НТВ, который вел прямой эфир из Парка культуры и отдыха имени Горького в Москве.

"Нападавшим оказался 32-летний житель города Москвы, не имеющий отношения к воздушно-десантным войскам. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ "Побои", - сообщила "Интерфаксу" в среду официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее в пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что по факту происшествия будет проведена проверка, а инцидент взят на контроль столичной прокуратуры.

По данным полиции, подозреваемый в нападении был задержан.

Теги: Москва, НТВ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
Полиция задержала напавшего на репортера во время прямого эфира из парка ГорькогоПолиция задержала напавшего на репортера во время прямого эфира из парка Горького
В МВД подчеркивают, что мужчина, который ударил корреспондента НТВ, не имеет отношения к ВДВПодробнее
Стрелявших по конвоирам пятерых бандитов нейтрализовали в МособлсудеСтрелявших по конвоирам пятерых бандитов нейтрализовали в Мособлсуде
Ранее СМИ сообщили, что в суде произошла стрельба на заседании по делу "банды ГТА"Подробнее
Утверждена программа реновации жилья в МосквеУтверждена программа реновации жилья в Москве
В итоговый список вошли 5144 дома, в которых расположено более 350 тысяч квартирПодробнее
Парковку в Москве можно будет оплатить картой "Тройка"Парковку в Москве можно будет оплатить картой "Тройка"
Власти города планируют полностью отказаться от специальных парковочных картПодробнее
Сбившая мальчика в Подмосковье женщина предстанет перед судомСбившая мальчика в Подмосковье женщина предстанет перед судом
Она превысила скорость и в момент ДТП разговаривала по мобильникуПодробнее
В Москве зафиксирован самый жаркий день с начала годаВ Москве зафиксирован самый жаркий день с начала года
Температура воздуха на базовой московской метеостанции к полудню среды успела подняться до 26,8 градусаПодробнее
В центре Москвы завершилось шествие "За свободный интернет"В центре Москвы завершилось шествие "За свободный интернет"
По данным полиции, акция прошла без нарушений общественного порядкаПодробнее
Синоптики пообещали москвичам 30-градусную жару на следующей неделеСиноптики пообещали москвичам 30-градусную жару на следующей неделе
До пятницы существенных осадков в столичном регионе не ожидаетсяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Празднование Дня ВДВ8 фото
02 августа
Празднование Дня ВДВ
Фотохроника 1 августа6 фото
01 августа
Фотохроника 1 августа
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреДональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкцияхВ РоссииМолдавия объявила Рогозина персоной нон гратаМоскваПолиция задержала напавшего на репортера во время прямого эфира из парка ГорькогоВ РоссииРосгвардия отказалась считать стрельбу в Мособлсуде расправой над "бандой ГТА"В миреМинобороны РФ опровергло сообщения о массовых потерях в СирииЭкономикаЕвро превысил 72 рубля впервые с 26 сентября

"Спартак" арендовал полузащитника "Челси"

Финская больница выставила россиянке счет на 50 тысяч евро за внезапные роды

Китай стал крупнейшим в мире рынком автомобилей на новых источниках энергии

Следствие попросило отпустить под домашний арест экс-главу Удмуртии Соловьева

Россия запретила поставки свинины из Румынии

Из-за нападения на журналиста НТВ во время прямого эфира возбудили дело

Рогозин обсудил с лидером ПМР ситуацию с российскими миротворцами в Приднестровье

На складе боеприпасов Минобороны Абхазии произошел взрыв

Предотвратившие побег из Мособлсуда росгвардейцы охраняли процесс по делу экс-главы Миасса

Автопроизводители ФРГ пообещали исправить 5 млн машин с дизельными двигателями

Участник нападения на псковских десантников в Чечне приговорен к 24 годам колонии

Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях

Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкцияхСообщается, что к документу прилагается отдельное заявление, в котором президент США выражает свое беспокойство в связи с законопроектом Подробнее

Дело участника митинга в Москве Косых рассмотрят в особом порядке

Полиция изъяла материалы в штабе Навального в Самаре

Посольство РФ в Дамаске подверглось минометному обстрелу

Hyperloop One разогнала прототип пассажирской капсулы до 310 км/ч

Хранившийся в Лондоне архив Романовых вернулся в Россию

В Ростовской области проверят сообщения о рассмотрении судьей дел ее мужа

Тульский "Арсенал" вновь оштрафовали за неправильный выход из автобуса

Подведомственная МИД РФ фирма предложила трудоустроить работавших в посольстве США россиян

Спецпредставитель ОБСЕ сообщил о погашении Донбассом долгов за воду

Доверие граждан еврозоны к евро достигло максимума за 13 лет

Двое мужчин совершили намаз в Айя-София в знак протеста против действий на Храмовой горе

Набор в отряд космонавтов продлили до конца лета

Польша задумалась о требовании репараций с Германии за Вторую мировую войну

Польша задумалась о требовании репараций с Германии за Вторую мировую войнуПольские политики считают, что в 1950-е годы Варшава отказалась от финансовых претензий под нажимом СССР, а значит, то решение силы не имеет Подробнее

Пенс обвинил Россию в дестабилизации демократии на Западных Балканах

Судебные приставы за полгода взыскали более 300 млрд рублей

Первый из фигурантов "дела Михальченко" получил условный срок

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции