Из ЦУМа эвакуировали 1,5 тыс. человек

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - 1,5 тысячи человек были эвакуированы из ЦУМа в Москве из-за сработавшей пожарной сигнализации. Об этом сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"Из здания было эвакуировано порядка 1,5 тысячи человек", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе столичного главка МЧС "Интерфаксу" сообщили, что на минус первом этаже здания сработала система порошкового пожаротушения.

"Прибывшими пожарными признаков возгорания и задымления на месте не обнаружено. Со слов охраны, из здания была проведена эвакуация", - сообщили в пресс-службе.