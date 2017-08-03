Москва

Москвоские власти передумали закрывать центральный участок "зеленой" ветки метро 6 августа

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В ближайшее воскресенье, 6 августа, поезда будут следовать по Замоскворецкой линии Московского метрополитена в обычном режиме.

"Запланированное ранее на 6 августа удлиненное технологическое "окно", связанное с ремонтом путевой инфраструктуры, отменяется", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки в четверг.

Предполагалось, что в воскресенье не будет движения поездов между станциями "Белорусская" и "Новокузнецкая", а станции "Маяковская", "Тверская" и "Театральная" будут закрыты на вход и выход.

Теги: Москва, Московское метро
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